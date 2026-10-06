Bareilly News: 800 मीटर दौड़ में सबसे तेज दौड़े सुभाष

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नवाबगंज। जय प्रकाश नारायण इंटर कॉलेज की ओर से बिथरी गांव के खेल मैदान पर सोमवार को तहसील स्तरीय शैक्षिक युवा क्रीडा समारोह का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ जय प्रकाश इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. लाल बहादुर गंगवार ने किया। तहसील स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर सीनियर वर्ग में एसएसटी इंटर कॉलेज के सुभाष ने प्रथम, लालता प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अंश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में 800 मीटर में कुश गंगवार ने प्रथम और जीजस इंटर कॉलेज के विनय ने दूसरा स्थान हासिल किया।100 मीटर सीनियर वर्ग में लालता प्रसाद इंटर कॉलेज के समीर ने पहला स्थान और सुभाष एसएसटी कॉलेज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर सीनियर वर्ग में जीलएसएस इंटर कॉलेज के मोहम्मद आशिक ने प्रथम और दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज के जुनैद खान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।ऊंची कूद में आयुष मिश्रा में लालता प्रसाद इंटर कॉलेज और अंकुश श्री कृष्ण इंटर कॉलेज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर महावीर प्रसाद, जितेंद्र कुमार, पूर्व पीटीआई तुलराम आदि लोग मौजूद रहे। संवाद