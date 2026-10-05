बरेली: आईवीआरआई में छात्र-छात्राओं ने किया प्रदर्शन, इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

बरेली के इज्जतनगर स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में बीवीएससी एवं एएच के 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने सोमवार को अनिवार्य इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि 12 माह की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप के बावजूद वर्तमान में उन्हें केवल छह माह के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है।

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प्रदर्शनकारी छात्रों ने पूरी 12 माह की इंटर्नशिप अवधि के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की मांग उठाई। इसके साथ ही अन्य पशु चिकित्सा संस्थानों में दिए जा रहे इंटर्नशिप स्टाइपेंड की तुलना में अंतर की समीक्षा, स्टाइपेंड के लिए मिलने वाले बजट और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा मांगों पर लिखित और समयबद्ध जवाब देने की मांग की।