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टॉस जीतकर स्टेडियम रेड के कप्तान लोकेंद्र ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में नौ विकेट खोकर 179 रन बनाए। स्टेडियम ब्लू की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रिंस और प्रकाश पटेल ने दो-दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टेडियम ब्लू की टीम ने 29.2 ओवर में आठ विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। कप्तान प्रकाश पटेल ने 55 रनों की पारी खेली। स्टेडियम रेड की ओर से लोकेंद्र ने तीन विकेट लिए। धर्मेंद्र, आदित्य और आशीष को एक-एक विकेट मिला।शानदार प्रदर्शन के लिए प्रकाश पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। क्रिकेट कोच नितेश भारद्वाज ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोच ने बताया कि सोमवार को स्टेडियम रेड और स्टेडियम ऑरेंज के बीच मुकाबला खेला जाएगा।