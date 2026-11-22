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नैनीताल रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में रविवार सुबह 10 बजे से ही सिख संगत जुटने लगी थी। आधे घंटे बाद मृतक भगवान सिंह के बहनोई उत्तराखंड के भाजपा नेता सुखदेव सिंह नामधारी भी पहुंच गए। गुरुद्वारे को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा कस्बे के हर चौराहे और सरकारी भवन के आसपास पुलिस तैनात की गई थी।सुबह 11 बजे गुरुद्वारे में पाठ शुरू हुआ जो 12 बजे तक चला। इसके बाद सिख संगत की बैठक शुरू हुई। इसी दौरान एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एसपी उत्तरी संतोष कुमार भी गुरुद्वारे पहुंचे। अधिकारियों ने पहले गुरुद्वारे के मुख्य हॉल में जाकर दीवान पर मत्था टेका। इसके बाद कक्ष बंद करके बैठक शुरू हुई।एफआईआर की प्रति सौंपी तो रखीं दूसरी मांगेंबैठक में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने कृष्णपाल सिंह व अन्य के नाम दर्ज एफआईआर की प्रति सुखदेव सिंह नामधारी, जोगेंद्र सिंह, इकबाल सिंह, राजेंद्र सिंह, जसवीर सिंह उप्पल और रवि मल्होत्रा की छह सदस्यीय कमेटी को सौंपी। प्रति मिलने के बाद कमेटी ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने, 12 एकड़ कृषि भूमि वापस भगवान सिंह के वारिसों के नाम दर्ज कराने और आरोपियों की पैरवी करने वाले सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह को निलंबित करने की मांग रखी। यहां पीड़ित पक्ष व अधिकारियों की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए।वर्जनप्रकरण में लोगों का दावा है कि जमीन उनकी है और उनके नाम दर्ज की जाए। उनसे दावों से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। उनकी जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - पूर्णिमा सिंह, एडीएम प्रशासन