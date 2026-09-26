Bareilly News: बिजली चोरी करते मिले सात लोग, केस दर्ज

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बहेड़ी। पावर काॅरपोरेशन लखनऊ के निर्देश पर प्रवर्तन दल द्वितीय बरेली ने क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। प्रभारी उपनिरीक्षक साहब सिंह के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार की रात 11 बजे ग्राम नारायण नगला और ग्राम रजपुरा में चेकिंग की। चेकिंग के दौरान सात उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। टीम के अनुसार, कुछ उपभोक्ता डायरेक्ट केबल डालकर और कुछ मीटर बाईपास कर चोरी कर रहे थे, जबकि दो उपभोक्ताओं के मीटर में अधिक रीडिंग मिली। बिल में कम रीडिंग दिखाकर रीडिंग स्टोर की जा रही थी। सभी के विरुद्ध संबंधित धारा में मामला पंजीकृत कराया गया है। टीम में अवर अभियंता वीरू सिंह, संदीप कुमार, रजनीश, आरक्षी अंकित पाल, आरक्षी अंकित कुमार आदि शामिल रहे। संवाद