Bareilly News: सचिव-सहायक लापता, गंदगी की गिरफ्त में ग्राम सचिवालय

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जिले में 1,188 ग्राम पंचायतें है, जबकि महज दो सौ सचिवों की ही तैनाती है। ऐसे में एक पंचायत सचिव के पास औसतन छह ग्राम पंचायतों का प्रभार है। ऐसे में एक ही समय पर सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में उनकी मौजूदगी संभव नहीं है, लेकिन जिले में 1,155 पंचायत सहायकों की भी तैनाती है। ऐसे में सचिव भले ही मौजूद न हों, लेकिन पंचायत भवनों को रोजाना बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। पंचायत सहायक सचिवालय में मौजूद रहकर ग्रामीणों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।सचिव की जिम्मेदारी सिर्फ दौरे करना नहींपंचायत सचिवों की जिम्मेदारी केवल बैठकों और विकास कार्यों की निगरानी तक सीमित नहीं है। उन्हें सचिवालय में बैठकर अपने अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, विकास कार्यों की जानकारी, पेंशन, आवास, शौचालय समेत पंचायत स्तर से जुड़े ग्रामीणों के अन्य कार्यों को भी निस्तारित करने के आदेश है।पंचायत भवन पर ताला, परिसर में डटे बेसहारा पशुमामला 1 फोटोभुता ब्लॉक की ग्राम पंचायत ककरा खुर्द में बने पंचायत भवन पर दोपहर एक बजे तक ताला लगा हुआ था। वहां सचिव समेत अन्य कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। परिसर में बेसहारा पशु डेरा जमाए नजर आए।बेहटा बुजुर्ग के सचिवालय पर भी ताले का पहरामामला 2 फोटोमझगवां ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग में सुबह साढ़े 11 बजे पंचायत भवन के मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। यहां तैनात पंचायत सचिव प्रियदर्शन यादव ने बताया कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभार है। रोस्टर के अनुसार मंगलवार को गांव शिवपुरी के सचिवालय में मौजूद हैं।सचिवालय खुला लेकिन सचिव गायबमामला 3 फोटोशेरगढ़ की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में दोपहर एक बजे पंचायत भवन खुला मिला, लेकिन सचिव और पंचायत सहायक मौजूद नही मिले। प्रधान प्रतिनिधि मोतीराम ने बताया सचिव सप्ताह में एक बार ही आते हैं।पंचायत भवन पर ताला, सचिव व सहायक ने दी सफाईमामला 4 फोटोरामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बारी खेड़ा में ग्राम सचिवालय दोपहर साढ़े बारह बजे बंद मिला। यहां तैनात सचिव राजेश कुमार ने बताया कि एक कार्य के चलते ब्लॉक कार्यालय आया हूं। सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह पंचायत सहायक ने पंचायत भवन समय पर नहीं खोला।वर्जनग्राम सचिवालय समय पर खोलने के साथ ही वहां सचिव और पंचायत सहायकों को उपस्थित रहने के आदेश हैं। अगर सचिव नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पंचायत सहायकों का सचिवालय में रहना अनिवार्य है। सचिव और पंचायत सहायक की उपस्थिति का रोस्टर तैयार कराने के साथ ही नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा। - दिनेश कुमार यादव, जिला विकास अधिकारी