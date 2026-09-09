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Bareilly News: तेज रफ्तार कार से कुचलकर बाइक सवार दंपती की माैत

Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
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Bike-riding couple crushed to death by speeding car
सीबीगंज। बड़ा बाइपास पर परधोली गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई। कार से कुचलकर बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। पुलिस ने कार सवारों युवकों को हिरासत में लिया है।
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भुता थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी 24 वर्षीय मटरू कश्यप उर्फ गगन मंगलवार शाम करीब पांच बजे अपनी 23 वर्षीय पत्नी कमलेश के साथ बाइक से सीबीगंज के नदोसी स्थित ससुराल से घर लौट रहे थे। परधौली गांव के पास डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन से आई कार ने बाइक को चपेट में ले लिया।
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दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरे। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सीबीगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कार सवारों को हिरासत में लेने के साथ ही कार को भी कब्जे में लिया गया।
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जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी पर मौजूद मटरू के तहेरे भाई ओमपाल ने बताया कि मटरू तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। चार माह पहले ही उनकी शादी हुई थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे।


सीओ द्वितीय नितिन कुमार ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर आवागमन सुचारू कराया गया। कार सवार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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