बरेली: कोतवाली के सामने स्कूल संचालक पर हमला, सोने की चेन लूटने का आरोप, लेखपाल समेत तीन पर रिपोर्ट

बरेली में शाहजहांपुर निवासी स्कूल संचालक सोमेश यादव पर शनिवार रात कोतवाली के सामने हमला हुआ। उन्होंने बरेली सदर तहसील के लेखपाल समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इसे एक्सीडेंट के बाद दो पक्षों की तकरार बता रही है।

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शाहजहांपुर निवासी सोमेश यादव ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट कराई है कि वे शनिवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ फिल्म देखने बरेली आए थे। रात 11 बजे वह पंचर बनवाने के लिए कोतवाली के सामने दुकान पर पहुंचे। जब सोमेश कार मोड़ने लगे, तभी एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सामने से आई।आरोप है कि कार सवार युवकों ने गालीगलौज की। विरोध करने पर तीनों पीटने लगे। आरोप है कि पत्नी और बेटी के सामने ही आरोपियों ने दो तोले की सोने की चेन तोड़ ली और भाग गए। सोमेश यादव ने एक वीडियो वायरल कर बताया कि हमला करने वालों में पंकज सक्सेना और लेखपाल वरुण सक्सेना समेत तीन लोग शामिल थे।सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि शनिवार रात कार टकराने पर दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। चूंकि सोमेश के साथ परिवार की महिलाएं थीं तो उनकी तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। लूट का आरोप सही नहीं लग रहा है। कैमरों से जांच की जा रही है।