Bareilly News: रिश्तेदार बनकर 1.40 लाख रुपये की ठगी

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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 12 सितंबर को उनके मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को उनका मौसेरा भाई विकास बताया और कहा कि वह लंदन में फंसा है। उसने वीजा जारी कराने के लिए तत्काल रुपयों की मांग की। अजय ने झांसे में आकर 1.40 लाख रुपये ट्रांसफर किए।ठग ने एक कोड और एक एजेंट का मोबाइल नंबर दिया था। इस लेन-देन में एक जनसेवा केंद्र भी शामिल है। ठगी का एहसास होने पर अजय ने 17 सितंबर को किला थाने में शिकायत की। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।बुजुर्ग के खाते से 98 हजार रुपये साफ किएबरेली। साइबर ठगों ने बुजुर्ग के बैंक खाते से 98 लाख रुपये साफ कर दिए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू कर दी है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह वरिष्ठ नागरिक हैं। 19 सितंबर को उनके बैंक खाते से 98,000 रुपये साफ हो गए। बैंक से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि जांच की जा रही है।