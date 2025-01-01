विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्षेत्र के गांव भतरी गोवर्धनपुर निवासी सिद्धांत शर्मा किराना का कारोबार करते हैं। वह गाजियाबाद की किराना मंडी से सामान मंगाकर बिल्सी, बिसौली, बदायूं, आंवला और आसपास के क्षेत्रों में थोक व फुटकर बिक्री करते हैं। रविवार को वह व्यापारियों से बकाया रकम वसूलने अपनी अपाचे बाइक से निकले थे। दिनभर में उन्होंने अलग-अलग व्यापारियों से 13 लाख 86 हजार 500 रुपये एकत्र किए थे।पीड़ित सिद्धांत शर्मा के मुताबिक, रात करीब आठ बजे वह हैबतपुर गांव से लगभग एक किलोमीटर आगे पहुंचे, तभी पीछे से आई सफेद कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह बाइक समेत खेत में गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान हैबतपुर की ओर से बाइक पर आए दो लोगों ने मदद के बहाने उन्हें तमंचा दिखाकर कच्चे रास्ते पर करीब 200 मीटर दूर ले जाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया।बदमाश उनका मोबाइल और पर्स भी ले गए। पर्स में 11 हजार रुपये और हिसाब के कागजात रखे थे। सोमवार को एसएसपी अंकिता शर्मा, एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया और सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने घटना का निरीक्षण किया। एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।