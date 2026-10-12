बरेली: सीएम योगी के दौरे के संभावित मार्ग किए जा रहे दुरुस्त, आम लोगों की राह अनदेखी की शिकार

बदहाल रामपुर रोड की नहीं ली गई सुध

यही हाल शहर के व्यस्त इलाकों में आने वाली रामपुर रोड का भी है। यहां पानी की पाइपलाइन फटने के बाद महीनों बीत जाने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपुर रोड की पुरानी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, जो बार-बार टूट जाती है और दो महीने से अधिक समय से खराब पड़े इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। धर्मकांटा से कोहाड़ापीर रोड की हालत भी काफी दयनीय है।