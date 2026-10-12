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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   routes for CM Yogi visit are being prepared but the path of common people is being ignored in Bareilly

बरेली: सीएम योगी के दौरे के संभावित मार्ग किए जा रहे दुरुस्त, आम लोगों की राह अनदेखी की शिकार

Mon, 12 Oct 2026 10:06 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 12 Oct 2026 10:06 AM IST
सार

बरेली में मंगलवार को सीएम योगी का दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर प्रशासन और नगर निगम उन मार्गों को दुरुस्त करा रहा है, जहां से सीएम का काफिला गुजरेगा, लेकिन शहर के अन्य प्रमुख मार्ग गड्ढों और बदहाली का शिकार हैं। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

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routes for CM Yogi visit are being prepared but the path of common people is being ignored in Bareilly
बदहाल धर्मकांटा रोड । - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को प्रस्तावित दौरे से पहले प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। मुख्यमंत्री के संभावित मार्ग की सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके विपरीत शहर के अन्य प्रमुख मार्ग गड्ढों और बदहाली का शिकार हैं। इससे जनता को परेशानी हो रही है।

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मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के तहत उनका काफिला पुलिस लाइन से चौकी चौराहा, गांधी उद्यान और विकास भवन होते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल बरेली कॉलेज मैदान तक पहुंचेगा। इस मार्ग पर व्यवस्थाएं चाकचौबंद की जा रही हैं।
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वहीं, शहर की कई सड़कें सीवर और पाइपलाइन योजनाओं के कारण खोदी गई हैं। कुछ सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। सीएम ग्रिड के काम से भारत सेवा ट्रस्ट और नैनीताल रोड की हालत बेहद खराब है। इनपर गुजरने वाले लोगों ने बदहाल हुईं सड़कों की मरम्मत की मांग की है।

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एक साल में कई बार उखड़ी सड़क
शहर के पॉश इलाकों में शुमार सिविल लाइंस की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही है, जहां सुबह से देर रात तक भारी वाहनों का दबाव रहता है। यहां की नावल्टी चौराहा रोड को 15वें वित्त आयोग के तहत बनवाया गया था, लेकिन महज एक साल के भीतर ही हनुमान मंदिर के सामने यह सड़क कई बार उखड़ चुकी है। हालांकि शुक्रवार को यहां पैचवर्क किया गया था, लेकिन पानी की लाइन में लीकेज होने के कारण सड़क लगातार बैठ रही है और गड्ढे हो गए हैं।

बदहाल रामपुर रोड की नहीं ली गई सुध
यही हाल शहर के व्यस्त इलाकों में आने वाली रामपुर रोड का भी है। यहां पानी की पाइपलाइन फटने के बाद महीनों बीत जाने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपुर रोड की पुरानी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, जो बार-बार टूट जाती है और दो महीने से अधिक समय से खराब पड़े इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। धर्मकांटा से कोहाड़ापीर रोड की हालत भी काफी दयनीय है।

मिनी बाइपास पर गड्ढे में पलट रहे वाहन
रामपुर रोड पर मिनी बाइपास के पास सड़क पर करीब दो फुट गहरा गड्ढा हो गया है। इस कारण वाहन वहां से धीमी रफ्तार में निकलते है। कई बार गड्ढे में ई-रिक्शा पलट चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गड्ढा हुए दो माह बीतने पर भी स्थायी मरम्मत नहीं की गई। बरसात से पहले यहां पर बजरी डलवाई गई थी लेकिन बारिश में वह बह गई।

नगर निगम के एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि रामपुर रोड निगम के अंतर्गत नहीं आती है। सिविल लाइंस वाली रोड को ठीक कराया गया था, जो गड्ढे रह गए हैं उन्हें भी भरवाया जाएगा। 

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन भगत सिंह ने बताया कि रामपुर रोड पर गड्ढों को दिखवाया जा रहा है, जो गड्ढे भरने से रह गए हैं उन्हें भरवाने का काम किया जाएगा। 

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