फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Rising Titans won the match thanks to Dilpreet's performance.

Bareilly News: दिलप्रीत के दम पर राइजिंग टाइटंस ने जीता मैच

Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
Rising Titans won the match thanks to Dilpreet's performance.
बरेली। निशांत पटेल स्पोर्ट्स हब मैदान पर आयोजित बिग बॉयज लीग में राइजिंग टाइटंस ने हैपनिंग बरेली क्रिकेट क्लब को 112 रनों के अंतर से शिकस्त दी। टॉस जीतकर राइजिंग टाइटंस की ने पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 280 रनों का स्कोर बनाया। दिलप्रीत सिंह ने 49 गेंदों पर 107 रनों की शतकीय पारी खेली। इसमें 11 छक्के और तीन चौके शामिल रहे। साथी डॉ. सलिल बलदेव ने 35 गेंदों में 54 रन और रियाज आफरीदी ने 19 गेंदों में 54 रन बनाए। जवाबी पारी में हैपनिंग बरेली क्रिकेट क्लब की टीम ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 168 रन ही बनाए। राइजिंग टाइटंस के दिलप्रीत सिंह ने 24 रन देकर दो विकेट झटके। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed