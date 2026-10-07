Bareilly News: दिलप्रीत के दम पर राइजिंग टाइटंस ने जीता मैच
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
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बरेली। निशांत पटेल स्पोर्ट्स हब मैदान पर आयोजित बिग बॉयज लीग में राइजिंग टाइटंस ने हैपनिंग बरेली क्रिकेट क्लब को 112 रनों के अंतर से शिकस्त दी। टॉस जीतकर राइजिंग टाइटंस की ने पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 280 रनों का स्कोर बनाया। दिलप्रीत सिंह ने 49 गेंदों पर 107 रनों की शतकीय पारी खेली। इसमें 11 छक्के और तीन चौके शामिल रहे। साथी डॉ. सलिल बलदेव ने 35 गेंदों में 54 रन और रियाज आफरीदी ने 19 गेंदों में 54 रन बनाए। जवाबी पारी में हैपनिंग बरेली क्रिकेट क्लब की टीम ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 168 रन ही बनाए। राइजिंग टाइटंस के दिलप्रीत सिंह ने 24 रन देकर दो विकेट झटके। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। संवाद
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