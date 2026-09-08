Bareilly News: अनदेखी के दलदल में रोपी धान की पौध
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 08 Sep 2026 02:20 AM IST
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सिरौली। ब्लॉक रामनगर के गांव खरगपुर में सरकारी स्कूल की ओर जाने वाली सड़क पर लंबे समय से कीचड़ और जलभराव है। अनदेखी के इस दलदल से परेशान होकर छात्रों ने सोमवार को इस कच्चे रास्ते पर धान की पौध रोपी। यह रास्ता दलदल में बदल गया है, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवागमन में कठिनाई होती है। कई लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों से कई बार शिकायत की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिम्मेदारों की खामोशी से नाराज होकर छात्रों ने यह कदम उठाया। इस संबंध में बीडीओ भगवान दास ने बताया कि अबतक इस समस्या की जानकारी नहीं थी। लोगों को कीचड़ और गंदगी से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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