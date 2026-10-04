बरेली: गंदगी और जलभराव के बीच जीने को मजबूर चक महमूद के लोग, 'संवाद' में गिनाईं समस्याएं

सड़कों पर बहता है गंदा पानी

इकबाल खान ने बताया कि घर के सामने सीवर की लाइन जा रही है। सीवर लाइन का ढक्कन खुला हुआ है, जिससे वहां पर गंदा पानी व गंदगी रहती है। नमाज पढ़ने जाने वाले लोगों को भी इसी में से होकर जाना पड़ता है। कपड़े पर गंदे पानी के छींटे आते हैं लेकिन कोई इसे देखने वाला नहीं है। कई घरों में शादियां हैं लेकिन वहां भी जलभराव व सड़क न पड़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



अनवर खान ने बताया कि वार्ड में कोई अफसर देखने नहीं आता। कहा कि जैसे स्मार्ट सिटी के डीडीपुरम, राजेंद्र नगर में रकम खर्च की जा रही है ऐसे ही यहां के वार्ड में भी काम किया जाना चाहिए। सभी लोग निगम को कर देते हैं तो उन्हें भी पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। जावेद हुसैन ने बताया कि सकलैन नगर में 11 महीने पहले सीवर की लाइन डाली गई लेकिन उसके बाद सड़क नहीं बनवाई गई। लोग अपने पैसे खर्च कर कई ट्रॉली मिट्टी घरों के आगे पड़वा चुके हैं जिससे लोगों को परेशानी कम हो।



सुजात हुसैन ने कहा कि वार्ड के हर ओर समस्या का अंबार है, कोई इसे देखने वाला नहीं है। आए दिन लोग गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे हैं। निजाम खान ने बताया कि वार्ड में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। सीवर लाइन खोद कर डाल दी गई है लेकिन सड़क निर्माण नहीं हुआ है। शहजाद वारसी ने बताया कि वार्ड में कूड़ा कलेक्शन के लिए कोई इंतजाम नहीं है। डोर-टू-डोर की गाड़ियां बहुत कम ही आती हैं इसलिए लोग सड़क किनारे कूड़ा फेंक देते हैं। जावेद खान ने बताया कि वार्ड के जो स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं उसे ठीक नहीं कराया गया है।