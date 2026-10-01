प्रदेश में धर्म खतरे में नहीं, जनता खतरे में : चंद्रशेखर
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:22 AM IST
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बरेली। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। आजाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कर्मियों के मानदेय, कानून व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कार्य परिस्थितियों जैसे मुद्दों पर सरकार पर तीखा हमला बोला। आजाद ने आरोप लगाया कि यदि वंचित वर्ग से या मुस्लिम होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई देखने को मिलती है। उन्होंने कहा प्रदेश में धर्म खतरे में नहीं है, जनता खतरे में है।
चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति तभी बदलेगी, जब सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों के बच्चों का भविष्य भी इन्हीं स्कूलों से जुड़ेगा। आजाद ने सवाल उठाया कि जब नीति बनाने वालों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तो इन संस्थानों को बेहतर बनाने की जवाबदेही कैसे बनेगी। आजाद ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा जनता का अधिकार है, कोई एहसान नहीं।
उन्होंने कहा कि जब नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में रोजगार हो सकता है तो बरेली में क्यों नहीं। उन्होंने राम नवल मौर्य, विनोद साहनी और रमेश कोरी की हत्याओं का जिक्र किया।
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चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति तभी बदलेगी, जब सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों के बच्चों का भविष्य भी इन्हीं स्कूलों से जुड़ेगा। आजाद ने सवाल उठाया कि जब नीति बनाने वालों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तो इन संस्थानों को बेहतर बनाने की जवाबदेही कैसे बनेगी। आजाद ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा जनता का अधिकार है, कोई एहसान नहीं।
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उन्होंने कहा कि जब नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में रोजगार हो सकता है तो बरेली में क्यों नहीं। उन्होंने राम नवल मौर्य, विनोद साहनी और रमेश कोरी की हत्याओं का जिक्र किया।
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