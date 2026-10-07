Bareilly News: राजवीर और अश्वी ने जीती बैडमिंटन प्रतियोगिता

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बरेली। बरेली आइडियल बैडमिंटन एकेडमी की ओर से आयोजित आइडियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। डायरेक्टर प्रियांशु चौहान के मुताबिक, अंडर-9 बालक वर्ग में शायन ने कियान को 15-11 से हराया। अंडर-11 में राजवीर सिंह ने शेनॉय को 15-9, अंडर-13 में आरव कौशिक ने अक्षत को 15-10, अंडर-15 में विक्रम सिंह ने आदित्य को 15-12 और अंडर-17 में चिराग ने आदित्य को 15-11 से हराकर जीत हासिल की। वहीं, बालिका वर्ग के अंडर-11 में अश्वी आरोन ने रिहाना को 15-10 और अंडर-15 में एदिशा मिश्रा ने पिहू को 15-12 से हराया। डबल्स मुकाबलों में अंडर-15 बालक वर्ग में चिराग व आदित्य की जोड़ी ने आनंद अग्रवाल व रुद्र को 15-11 से हराया। अंडर-17 में आदित्य व चिराग ने तन्मय रावत व अभिनव को 15-10 से शिकस्त दी। अंडर-15 बालिका डबल्स में एदिशा मिश्रा व पिहू ने नंदिका व साक्षी को 15-9 से हराकर खिताब हासिल किया। आयोजन में बरेली डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और अनिल मेहनोत्रा ने सहयोग किया। संवाद