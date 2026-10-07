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Bareilly News: राजवीर और अश्वी ने जीती बैडमिंटन प्रतियोगिता

Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
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Rajveer and Ashvi won the badminton competition.
बरेली। बरेली आइडियल बैडमिंटन एकेडमी की ओर से आयोजित आइडियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। डायरेक्टर प्रियांशु चौहान के मुताबिक, अंडर-9 बालक वर्ग में शायन ने कियान को 15-11 से हराया। अंडर-11 में राजवीर सिंह ने शेनॉय को 15-9, अंडर-13 में आरव कौशिक ने अक्षत को 15-10, अंडर-15 में विक्रम सिंह ने आदित्य को 15-12 और अंडर-17 में चिराग ने आदित्य को 15-11 से हराकर जीत हासिल की। वहीं, बालिका वर्ग के अंडर-11 में अश्वी आरोन ने रिहाना को 15-10 और अंडर-15 में एदिशा मिश्रा ने पिहू को 15-12 से हराया। डबल्स मुकाबलों में अंडर-15 बालक वर्ग में चिराग व आदित्य की जोड़ी ने आनंद अग्रवाल व रुद्र को 15-11 से हराया। अंडर-17 में आदित्य व चिराग ने तन्मय रावत व अभिनव को 15-10 से शिकस्त दी। अंडर-15 बालिका डबल्स में एदिशा मिश्रा व पिहू ने नंदिका व साक्षी को 15-9 से हराकर खिताब हासिल किया। आयोजन में बरेली डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और अनिल मेहनोत्रा ने सहयोग किया। संवाद
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