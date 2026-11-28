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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने किया। उन्होंने निजी कंपनी में जैविक खाद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। बताया कि इस इकाई में पेड़-पौधों के सूखे अवशेषों से जीवाणुओं की मदद से करीब एक माह में जैविक खाद तैयार की जाएगी। मुख्य अतिथि ने प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग और टिकाऊ खेती पर जोर दिया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएन सिंह ने हल्दी की फसल में लाभकारी जीवाणुओं का मिश्रण बनाने और उसके प्रयोग की विधि बताई। वैज्ञानिक डॉ. राकेश नैनवाल ने नागरमोथा की खेती, औषधीय उपयोग, बेहतर उत्पादन और विपणन की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर प्रो. मनु प्रताप, डॉ. विवेक कुमार और प्रो. डॉ. जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया।बरेली कॉलेज के प्रो. डॉ. जसपाल सिंह और प्रो. डॉ. विवेक कुमार ने प्राकृतिक व जैविक खेती से पर्यावरण और सेहत को होने वाले फायदों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर चठिया फार्मर कंपनी लिमिटेड के निदेशक प्रो. डॉ. शिव ओम सिंह, सौरभ सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। संवाद