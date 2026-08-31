Bareilly News: नियमित ट्रेनों पर कम नहीं हो रहा दबाव, विशेष के बढ़ाने पड़ रहे फेरे

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बरेली होकर अप-डाउन 105 ट्रेनों का संचालन होता है। इन दिनों आठ जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रक्षाबंधन के चलते भी तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन 29 अगस्त तक किया गया। ट्रेनों में वेटिंग और नो रूम की स्थिति के कारण वाराणसी और अयोध्या से नई दिल्ली व आनंद विहार के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गईं। यह गाड़ियां सोमवार को बरेली जंक्शन आएंगी। इधर, तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरों को विस्तार देना पड़ा है।पिछले सप्ताह ही रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के दौरान 10 विशेष ट्रेनों की सूची जारी की थी। 10 और ट्रेनों की सूची जारी की जानी है। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अगस्त माह में 10 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरों को विस्तार दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार निगरानी की जा रही है। जरूरत के अनुसार और ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा।