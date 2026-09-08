Bareilly News: डीडीपुरम, डेलापीर सहित दर्जनभर इलाकों में दिनभर गुल रही बिजली

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काफी समय तक बिजली गुल रहने के कारण लोगों के इन्वर्टर जवाब दे गए। इसका असर जलापूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा। घरों में पानी भरने और जलनिकासी की समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी बिजली कटौती ने और बढ़ा दी। बाजार और कारोबार से जुड़े लोगों को भी बिजली आपूर्ति बाधित होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा।इन उपकेंद्र पर बाधित रही सप्लाईउपकेंद्र कितनी देर गुल रही बिजलीडीडीपुरम सुबह चार से शाम पांच बजे तकडेलापीर सुबह पांच से अपराह्न तीन बजे तकदुर्गानगर सुबह चार से शाम चार बजे तकजगतपुर सुबह नौ से अपराह्न तीन बजे तकमहानगर सुबह चार से अपराह्न दो बजे तकसनसिटी सुबह पांच से शाम चार बजे तकसिविल लाइंस प्रथम सुबह पांच से अपराह्न तीन बजे तकसिविल लाइंस द्वितीय सुबह पांच से अपराह्न दो बजे तककुतुबखाना सुबह चार से शाम चार बजे तकदेहात के इन उपकेंद्रों पर हुआ जलभरावअधीक्षण अभियंता ग्रामीण धमेंद्र सिंह ने बताया कि मीरगंज, भोजीपुरा, देवरनिया, ठिरिया निजावत खां और अलीगंज उपकेंद्र परिसर में जलभराव हो गया था। टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पंप के माध्यम से परिसर में भरा पानी निकलवाया। उपकेंद्रों में जलभराव के चलते तकनीकी खामियां भी हुईं, जिनको दुरुस्त करवाकर आपूर्ति सुचारु कराई गई।वर्जनशहर के नौ उपकेंद्रों में जलभराव हुआ था। एहतियातन संबंधित इलाकों की सप्लाई बंद कराई गई थी। पंप के माध्यम से परिसर में हुए जलभराव को मुक्त कराकर सप्लाई सुचारु करा दी गई। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर