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Bareilly News: कुम्हार के घर दो महीने में दो बार चोरी, लाखों का सामान चुराया

Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
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Potter's house burgled twice in two months; goods worth lakhs stolen.
बरेली। इज्जतनगर इलाके में एक कुम्हार के घर में दो महीने में दो बार चोरी हो गई। पीड़ित ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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गिरधारीपुर निवासी महेंद्र पाल ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि मिट्टी के बर्तन और कुल्हड़ बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी दुकान एमबी इंटर कॉलेज के पास है। 11 अक्तूबर को दोपहर में उनके घर में चोरी हुई। उस समय महेंद्र पाल परिवार के साथ दुकान पर थे। चोरों ने दोबारा घर का ताला तोड़ा और पानी का मोटर चुरा लिया। दुकान के लिए रखे लगभग 10 हजार रुपये भी गायब मिले। महेंद्र पाल ने पुलिस से दोनों घटनाओं की जांच कर चोरी गया सामान और नकदी बरामद कराने की मांग है। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि अज्ञात चोरों पर रिपोर्ट लिखी गई है। फुटेज आदि की जांच कर चोरों का पता लगाया जाएगा।


पहले भी हुई थी चोरी

दो महीने पहले चोरों ने महेंद्र पाल के घर का ताला काटकर चोरी की थी। उस समय चोर बच्चों की गुल्लक से 30 हजार रुपये और पांच हजार रुपये अलग से ले गए थे। सोने के दो जोड़ी कुंडल भी चोरी हुए थे। जानकारी की कमी के कारण महेंद्र पाल ने उस समय थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।
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