बरेली: सीएम योगी के दौरे पर पुलिस ने प्रमुख चौराहों और रूटों को किया बंद, जाम से परेशान हुए शहरवासी

शाहजहांपुर सांसद को जाने से रोका

सर्किट हाउस चौराहे वाले मार्ग पर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे शाहजहांपुर सांसद अरुण कुमार सागर को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से पहले ही रोक दिया। उन्होंने अपना परिचय देते हुए करीब 15 मिनट तक पुलिसकर्मियों को समझाया। इसके बाद उन्हें जाने दिया गया।



ऑटो रिक्शा वालों की जारी रही मनमानी

पुलिस लाइन गेट पर सीएम का कार्यक्रम आरंभ होने के बाद भी चौपुला से पटेल चौक जाने वाले मार्ग पर ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी जारी रही। रोड के दोनों ओर ऑटो रिक्शा खड़ाकर चालक सवारियां उतारने और भरते नजर आए। इससे जाम की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने कई बार उनको खदेड़ा, लेकिन पुलिस के जाते ही स्थिति फिर जस की तस बन गई।



मरीजों ने भी झेला रूट डायवर्जन का दर्द

रूट डायवर्जन का दर्द मरीजों को भी इंतजार के रूप में झेलना पड़ा। गांधी उद्यान चौराहा और प्रभा टाकीज के पास एंबुलेंस को भी कुछ देर इंतजार करना पड़ा।