Bareilly News: सीबीगंज के प्लंबर की सऊदी अरब में मौत

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गोबिंदापुर गांव निवासी मुज्जमिल ने बताया कि उनका बेटा अकलीम खान सऊदी अरब के रियाद शहर में रहकर प्लंबर का काम करता था। परिवार के लोगों से उसकी लगातार बातचीत होती रहती थी।सोमवार सुबह सऊदी अरब से आई अकमील की मौत की खबर ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। बताया गया कि हार्टअटैक से उसकी मौत हो गई। जिस बेटे के घर लौटने का इंतजार था, उसका शव दो दिन बाद भारत लाया जा सकता है।फुफेरे भाई बाबू खान ने बताया कि अकलीम अविवाहित था। परिवार उसके लिए रिश्ता देख रहा था। उसके सऊदी से लौटने के बाद शादी करने की तैयारी थी। परिवार बेटे के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारी में था, अचानक उसकी मौत की खबर से सभी सदमे में हैं।