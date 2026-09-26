Bareilly News: तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
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क्योलड़िया। अमीरनगर के गुलड़ाई जंगल में मंगलवार रात एक तेंदुआ के पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन करीब 24 घंटे बाद बृहस्पतिवार रात फिर तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। अमीरनगर मार्ग पर पुल के पास बाग में सड़क पर तेंदुआ देखकर दूध लेने जा रहे युवक के होश उड़ गए। युवक ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद लोगों में फिर से खलबली मच गई।
पीलीभीत के ढकिया नाथ निवासी अजय अमीरनगर में दूध लेने आए थे। लौटते समय पुल के पास उन्हें सड़क पर तेंदुआ दिखाई दिया। बहादुरपुर के मियांजी और हम्बीर सिंह ने भी रात में तेंदुआ देखे जाने की बात कही। संवाद
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पीलीभीत के ढकिया नाथ निवासी अजय अमीरनगर में दूध लेने आए थे। लौटते समय पुल के पास उन्हें सड़क पर तेंदुआ दिखाई दिया। बहादुरपुर के मियांजी और हम्बीर सिंह ने भी रात में तेंदुआ देखे जाने की बात कही। संवाद
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