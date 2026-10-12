यूपी: दिवाली से पहले शुरू हो जाएगा बरौनी-भुज अमृत भारत ट्रेन का संचालन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

बिहार को यूपी, राजस्थान के विभिन्न शहरों से होते हुए गुजरात के भुज से जोड़ने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन दीपावली से पहले शुरू हो जाएगा। वाया लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत, इज्जतनगर, बरेली, कासगंज होकर यह पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी। हालांकि, बरेली होकर तीन अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। बरौनी-भुज अमृत भारत 2,532 किमी की दूरी 58:30 घंटे में तय करेगी।

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9427-28 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन को रेलवे ने पिछले माह स्वीकृति दी थी। इस गाड़ी की प्रस्तावित समय सारिणी भी जारी कर दी गई। हालांकि, समय सारिणी में बदलाव की बात भी कही गई है। यह गाड़ी भुज ने प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवार शाम 5:30 बजे चलने के बाद चौथे दिन तड़के 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। बरौनी से प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को रात 11:55 बजे चलने के बाद चौथे दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस 2,532 किमी दूरी 58:30 घंटे में 48 किमी की औसत रफ्तार के साथ पूरी करेगी। विज्ञापन



इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 120-130 किलोमीटर और औसतन 48 किमी प्रतिघंटे होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि जल्द ही गाड़ी की विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी जाएगी। 9427-28 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन को रेलवे ने पिछले माह स्वीकृति दी थी। इस गाड़ी की प्रस्तावित समय सारिणी भी जारी कर दी गई। हालांकि, समय सारिणी में बदलाव की बात भी कही गई है। यह गाड़ी भुज ने प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवार शाम 5:30 बजे चलने के बाद चौथे दिन तड़के 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। बरौनी से प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को रात 11:55 बजे चलने के बाद चौथे दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस 2,532 किमी दूरी 58:30 घंटे में 48 किमी की औसत रफ्तार के साथ पूरी करेगी।इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 120-130 किलोमीटर और औसतन 48 किमी प्रतिघंटे होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि जल्द ही गाड़ी की विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी जाएगी।

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