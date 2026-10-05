बरेली: बहेड़ी में अफसरों ने बिना आईएसटीपी खनिज ढोते दो डंपर पकड़े, एक लाख से अधिक जुर्माना

बरेली जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खनिज विभाग की टीम ने सोमवार को बहेड़ी क्षेत्र में बिना वैध आईएसटीपी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) खनिज परिवहन करते दो डंपर पकड़े। दोनों वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना जमा कराया गया।

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खनिज विभाग के अनुसार खनन अधिकारी बरेली के नेतृत्व में टीम ने चौकी सिरसा, थाना बहेड़ी के पास वाहनों की जांच की। इस दौरान खनिज परिवहन कर रहे दो डंपर जांच के लिए रोके गए। अभिलेखों की जांच में दोनों वाहनों के पास खनिज परिवहन के लिए आवश्यक वैध आईएसटीपी उपलब्ध नहीं मिला। इसके बाद दोनों वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई और उनसे एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि जुर्माने के रूप में जमा कराई गई।खनन अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना वैध आईएसटीपी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।