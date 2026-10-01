Bareilly News: पोस्टमाॅर्टम ड्यूटी रोस्टर पर आपत्ति, संशोधन की मांग

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पिछले सप्ताह सीएमओ से मुलाकात कर जिले के सभी चिकित्साधिकारियों की ड्यूटी पोस्टमाॅर्टम में लगाने को कहा था। आरोप है कि इसके बाद भी रोस्टर में कई चिकित्सकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई। डिप्टी सीएमओ को भी बाहर रखा। इस पर संघ ने आपत्ति जताई है।बुधवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह से मुलाकात की। हालांकि, जारी रोस्टर में बदलाव पर कोई सहमति नहीं बन सकी। सीएमओ ने आगे संशोधन का आश्वासन दिया है।बता दें कि पदाधिकारियों ने लेवल-3 तक के सभी चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाने को कहा था, ताकि एक डॉक्टर का नंबर 90 दिन बाद आए। आरोप है कि कुछ डॉक्टरों की माह में ही कई बार ड्यूटी लग रही है। अक्तूबर के रोस्टर दो सीएचसी को ही छोड़ दिया है। डिप्टी सीएमओ को ड्यूटी में शामिल नहीं करने का भी मामला उठा।