Bareilly News: दिव्यांग का चौथे दिन भी नहीं मिला सुराग नहीं

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मीरगंज। भाखड़ा नदी में शुक्रवार को छलांग लगाने वाले गांव दिवना निवासी दिव्यांग सुबोध कुमार सिंह (46) का चौथे दिन सोमवार को भी कोई सुराग नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबोध शुक्रवार को पड़ोसी गांव के पास भाखड़ा नदी के किनारे पहुंचे थे और छलांग लगा दी थी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तुरंत तलाशी शुरू की, लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली। शनिवार को पुलिस और पीएसी के जवानों ने नाव से कई घंटे तक नदी में खोजबीन की। रविवार को लगातार बारिश से नाव से तलाशी अभियान बाधित रहा। सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने नदी में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। टीम ने करीब 40 किलोमीटर के दायरे में नदी को खंगाला, लेकिन देर शाम तक सुबोध का पता नहीं चल सका। एसडीएम निधि शुक्ला ने बताया कि प्रशासन लगातार सुबोध की तलाश में जुटा है।