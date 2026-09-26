Bareilly News: नव विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:49 AM IST
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बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र की संजयनगर सैनिक कॉलोनी में 20 वर्षीय नवविवाहिता भावना ने शुक्रवार को फंदा लगाकर जान दे दी। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि, पोस्टमाॅर्टम में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि सीबीगंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुर जोगियान निवासी भावना ने डेढ़ साल पहले हाफिजगंज थाना क्षेत्र के कुंवरपुर बंजरिया निवासी अभिषेक सक्सेना से प्रेम विवाह किया था। पति-पत्नी संजयनगर सैनिक कॉलोनी की गली नंबर तीन में गंगा देवी के मकान में किराये पर रहते थे। खुदकुशी की सूचना पर पुलिस ने एसडीएम सदर इशिता किशोर की मौजूदगी में पंचनामा भरवाया। भावना के पिता महेश गोस्वामी की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है।
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