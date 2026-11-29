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युवती का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। इस फैसले के लिए उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। नरगिस ने बताया कि वह इंटरमीडिएट तक पढ़ी हैं, जबकि आकाश ने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है।इंस्टाग्राम के जरिये परवान चढ़ा प्यारनरगिस उर्फ इच्छा देवी ने बताया कि डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम के जरिये उनकी पहचान गांव के आकाश कश्यप से हुई थी। उन्हीं ने आकाश को पहला मेसेज भेजा। ये सिलसिला आगे बढ़ गया और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। उन्होंने आकाश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मान लिया। कुछ दिन पहले ही दोनों दिल्ली चले गए थे। नरगिस के परिवार ने शिकायतें की तो आकाश के परिवार ने उसे उसके घर भेज दिया। अब वह दोनों फिर घर से निकले हैं।