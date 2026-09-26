Bareilly News: नदी किनारे बने भवनों के नक्शों को खंगाल रहा निगम, अभिलेख न देने वाले हो रहे चिह्नित

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किला नदी का जलस्तर बढ़ने पर कर्मचारी नगर के आसपास की कॉलोनियों के साथ सैदपुर हॉकिंस, रेजीडेंसी गार्डन, लाजपत नगर, केसर वाटिका, त्रिवेणी एनक्लेव और किला क्षेत्र की बालाजी विहार कॉलोनी में जलभराव हुआ था। कई स्थानों पर पानी की निकासी में छह से सात दिन तक का समय लगा। इसके बाद नदी की जमीन पर निर्माण और किला नदी की घटती चौड़ाई को लेकर सवाल उठे।जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नदी किनारे की भूमि का सीमांकन कराने के साथ भवनों के स्वीकृत मानचित्रों की जांच के निर्देश दिए थे। निर्देश के अनुसार नगरीय क्षेत्र में भवनों के नक्शों की जांच नगर निगम और नदी की भूमि का सीमांकन तहसील प्रशासन को करना है। नक्शे और सीमांकन के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि नदी किनारे भवनों का निर्माण निर्धारित सीमा के भीतर हुआ है या नहीं।...................15 दिन से चल रहा है सर्वेनगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नक्शों की जांच का काम करीब 15 दिन से चल रहा है। आठ टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में भवनों के अभिलेख जुटाने के साथ मौके की स्थिति का मिलान कर रही हैं। करीब 10 दिन में सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद बाढ़ खंड के अधिकारियों, सर्वेयर और मानचित्रकारों के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बिना स्वीकृत नक्शे अथवा निर्धारित सीमा से बाहर निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।..................तहसील प्रशासन की ओर से सीमांकन का इंतजारनदी किनारे भूमि का सीमांकन तहसील प्रशासन को करना है। निगम की ओर से भवनों के नक्शों की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन तहसील स्तर से सीमांकन की प्रगति अभी सामने नहीं आई है। दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद ही निर्माण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।