Bareilly News: हादसे में बाइक सवार की मौत, दो पुलिस कर्मी घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:39 AM IST
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सीएनजी गैस से भरी मिनी ट्रक से फील्ड यूनिट की गाड़ी को लगी टक्कर से हुई घटना
बहेड़ी। देवरनियां थाना क्षेत्र में सोमवार रात हाईवे पर हादसा हो गया। सीएनजी गैस से भरी मिनी ट्रक की फिल्ड यूनिट की गाड़ी में पीछे से टक्कर लग गई। इसमें सड़क किनारे बाइक के साथ खड़ा युवक रिजवान गाड़ी के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि फील्ड यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर ईलम सिंह और कांस्टेबल शत्रुसूदन घायल हो गए।
सूचना पर सीओ बहेड़ी और थाना प्रभारी देवरनियां मौके पर पहुंचे। पता चला कि गैस से भरी गाड़ी बहेड़ी से बरेली की ओर जा रही थी। कनमन के पास टेंपो को ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना हुई। इससे फिल्ड यूनिट की गाड़ी पलट गई। हादसे में देवरनियां के सिंहतारा निवासी रिजवान की मौके पर मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मियों का सीएचसी में इलाज चल रहा है।
सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। चालक को हिरासत में लेकर गाड़ी को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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बहेड़ी। देवरनियां थाना क्षेत्र में सोमवार रात हाईवे पर हादसा हो गया। सीएनजी गैस से भरी मिनी ट्रक की फिल्ड यूनिट की गाड़ी में पीछे से टक्कर लग गई। इसमें सड़क किनारे बाइक के साथ खड़ा युवक रिजवान गाड़ी के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि फील्ड यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर ईलम सिंह और कांस्टेबल शत्रुसूदन घायल हो गए।
सूचना पर सीओ बहेड़ी और थाना प्रभारी देवरनियां मौके पर पहुंचे। पता चला कि गैस से भरी गाड़ी बहेड़ी से बरेली की ओर जा रही थी। कनमन के पास टेंपो को ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना हुई। इससे फिल्ड यूनिट की गाड़ी पलट गई। हादसे में देवरनियां के सिंहतारा निवासी रिजवान की मौके पर मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मियों का सीएचसी में इलाज चल रहा है।
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सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। चालक को हिरासत में लेकर गाड़ी को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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