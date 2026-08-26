Bareilly News: लोकल रूटों पर दौड़ेंगी ज्यादा बसें, गांव-देहात तक मिलेगी सेवा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

परिवहन निगम ने बहनों को एक सहयात्री के साथ 27 से 29 अगस्त तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। ऐसे में इस दौरान बसों पर ज्यादा दबाव रहेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि परिक्षेत्र के चारों डिपो हर रूट पर सेवाएं देंगे। बहनों को डग्गामार वाहनों का सहारा न लेना पड़े, इसको लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। चारों डिपो में पांच-पांच बसें आरक्षित रहेंगी। किसी भी रूट पर अगर 25 यात्री मिलते हैं तो बस भेजी जाएगी। चालकों-परिचालकों के साथ वर्कशॉप कर्मचारियों व अन्य के अवकाश पर पहले ही रोक लगा दी गई है।चारों डिपो के एआरएम को दूर-दराज के गांवों तक बस सेवा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। लंबे रूटों पर भी बसें अतिरिक्त फेरे लेंगी। लगातार ड्यूटी करने वाले चालकों-परिचालकों के साथ अन्य कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चारों डिपो से रूटों और बसों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट भी मिल गई है।ड्यूटी से पहले नहीं हो रही चालकों की अल्कोहलिक जांचबरेली। हाईवे पर दौड़ती बस में यात्रियों की सुरक्षा का मुख्य जिम्मा चालक का होता है। नियम है कि ड्यूटी पर भेजे जाने वाले चालकों की वर्कशॉप में ड्यूटी स्लिप मिलने के बाद ब्रीथ एनालाइजर से अल्कोहलिक जांच की जाए। अगर कोई चालक नशे की हालत में है तो उसको ड्यूटी पर न भेजा जाए, लेकिन परिक्षेत्र के चारों डिपो में चालकों की अल्कोहलिक जांच नहीं कराई जा रही। क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि रिकॉर्ड तलब किया गया है। सभी चालकों की ड्यूटी से पहले अल्कोहलिक जांच का आदेश दिया गया है। संवादत्योहारी सीजन में बरेली होकर 20 विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवेबरेली। दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बरेली होकर 20 विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। इनमें से 10 ट्रेनों के नंबर जारी कर दिए गए हैं।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अक्तूबर-नवंबर में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। इस दौरान बरेली होकर 20 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों के शेड्यूल पर अभी से काम शुरू कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि 05005-06 बढ़नी-अमृतसर, 05347-48 इज्जतनगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, 05101-02 गोरखपुर-नई दिल्ली, 05301-02 मऊ-अंबाला कैंट और 05085-86 छपरा-आनंद विहार विशेष ट्रेनों के अलावा 10 अन्य गाड़ियों का भी संचालन किया जाएगा।