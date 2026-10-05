बरेली: शहर में स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों को खतरा, बंदरों के उत्पात से हो रहे क्षतिग्रस्त

सिविल लाइंस में ज्यादा उत्पात

स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों के मुताबिक, बंदरों का आतंक सिविल लाइंस इलाके में सबसे ज्यादा है। कमिश्नरी के पास कई जगह बंदरों ने कैमरे पलट दिए हैं, जिससे उनका फोकस बिगड़ गया। नावल्टी चौराहे के पास घने तारों से होकर बंदर कैमरे के पोल पर चढ़ जाते हैं और तार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रेमनगर, राजेंद्रनगर, जीजीआईसी के आसपास से भी इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं।



आईसीसीसी के पास 1200 कैमरों का एक्सेस

नोडल अधिकारी एसपी यातायात अकमल खान के मुताबिक, आईसीसीसी टीम के पास शहर में लगे 1200 सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस है, जिनके जरिये 24 घंटे निगरानी की जाती है। कई नागरिकों व व्यापारियों के कैमरों का एक्सेस टीम के पास है।



अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए एजेंसी का चयन हो गया है, वर्क ऑर्डर जारी होते ही बंदरों को पकड़ने का काम शुरू होगा।