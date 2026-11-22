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अभ्यास में पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन, चिकित्सा, विद्युत, नगर निगम समेत विभिन्न विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। इसके तहत एयरफोर्स स्टेशन से नागरिक सुरक्षा कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि दुश्मन के लड़ाकू विमान सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इसके बाद एयर रेड का संदेश जारी किया गया।जिले के महत्वपूर्ण संस्थानों में सायरन बजाकर हवाई हमले की चेतावनी दी गई। नागरिक सुरक्षा के वार्डन और स्वयंसेवकों ने रिहायशी क्षेत्रों के लोगों को ब्लैकआउट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। बरेली कॉलेज की ''''ए'''' कंपनी के एनसीसी कैडेट्स बसमा, आस्था, महक, तनिष्का और नेहा बोरा ने फायर फाइटिंग व ब्लैकआउट अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया।अलग-अलग परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया। लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास हुआ। इसके बाद पेट्रोल, लकड़ी, अग्नि बम और गैस सिलिंडर में लगी आग पर काबू पाने के तरीके भी बताए गए। घायलों को निकालने के विभिन्न तरीके दिखाए गए। घायलों को नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अस्थायी चिकित्सा शिविर पहुंचाया।अभ्यास के दौरान पुलिस अधीक्षक (नगर) चिराग जैन, अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. अविनाश त्रिपाठी, जिला पंचायत की प्रशासक रश्मि पटेल, महापौर उमेश गौतम, अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा समेत पुलिस उप अधीक्षक लाइन समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा राकेश कुमार मिश्र ने किया।