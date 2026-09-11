फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Lord Ganesha will be seated in Brahma Yoga and will remove the troubles of his devotees.

Bareilly News: ब्रह्म योग में विराजेंगे गणपति, हरेंगे भक्तों के संकट

Fri, 11 Sep 2026 03:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 11 Sep 2026 03:45 AM IST
विज्ञापन
Lord Ganesha will be seated in Brahma Yoga and will remove the troubles of his devotees.
बरेली। गणेश महोत्सव 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। धार्मिक महोत्सव 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाएगा, जिसके अंतिम दिन गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विघ्नहर्ता इस बार ब्रह्म योग में विराजकर अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करेंगे और उन्हें सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देंगे।
विज्ञापन

पंडित मुकेश मिश्रा ने बताया कि स्थापना के दिन मन, भावना के कारक चंद्रमा तथा सौंदर्य, कला, प्रेम व सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र एक साथ तुला राशि में बैठकर शुभ कलात्मक योग का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों सौम्य ग्रहों के मिलन से जातकों के भीतर कलात्मक क्षमता का अत्यधिक विकास होता है। यही वजह है कि इस बार की गणेश चतुर्थी विशेष रूप से फलदायी रहने वाली है और बप्पा अपने भक्तों पर कृपा की विशेष वर्षा करेंगे। बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक, इसी दिन भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जिसके चलते इस तिथि पर चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्या कलंक लगने का भय रहता है, इसलिए श्रद्धालुओं को इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन

गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

14 सितंबर को सुबह 11:03 बजे से दोपहर 01:32 बजे तक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed