Bareilly News: गिहार बस्ती और बाजार के वैध बिजली कनेक्शन किए बहाल

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नगर पंचायत अध्यक्ष संजय पाठक ने रक्षा संपदा अधिकारी को बुधवार को पत्र दिया। फरीदपुर के दिवंगत विधायक के बेटे ईशान ग्वाल ने भी पहल की। उन्होंने विद्युत उपकेंद्र फतेहगंज पूर्वी पहुंचकर अधिकारियों से बात की। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं के बिल जमा थे, उनके कनेक्शन फिर से जोड़ दिए गए। गिहार बस्ती के लोग रसीदें लेकर उपकेंद्र पहुंचे। जेई ने रसीदें देखकर कर्मचारियों को कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से बिजली बिल समय पर जमा करने को भी कहा। कनेक्शन बहाल होने से लोगों ने राहत महसूस की। ईशान ग्वाल ने भी सभी से बिल समय पर जमा करने की अपील की।वर्जनजिन उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा किए। उन लोगों के कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं। अन्य बकायेदारों से बिल जमा करने को कहा गया है।- सजीव गुप्ता, एसडीओ