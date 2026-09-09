Bareilly News: अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्यों से किया अनिश्चितकालीन बहिष्कार

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आंवला। बार एसोसिएशन ने पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा के निधन पर शोकसभा के बाद न्यायिक कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश को ज्ञापन भी भेजा गया है। महासचिव अवनीश तिवारी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन को सामूहिक शोक सभा की सूचना दी थी। दोपहर 2:00 बजे 150 अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में पहुंचे। प्रतीक्षा के बाद आए पीठासीन अधिकारियों ने अध्यक्ष व महासचिव को मंच से नीचे उतारा। अधिवक्ताओं ने परंपरा का हवाला दिया लेकिन अधिकारी नहीं माने। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर शोकसभा की। आपातकालीन बैठक में पीठासीन अधिकारियों को पूर्वाग्रही बताकर अनिश्चितकालीन बहिष्कार का निर्णय हुआ। अध्यक्ष अनेक पाल सिंह यादव समेत कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।