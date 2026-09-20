Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:02 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:02 AM IST
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विविध
शोभायात्रा : शोभायात्रा व दही-हांडी उत्सव कटरा मान राय स्थित गणेश पूजा पंडाल में सुबह 11 बजे से। शोभायात्रा : शोभायात्रा व दही-हांडी उत्सव छत्रपति शिवा जी मार्ग स्थित बाबू राम धर्मशाला में दोपहर 12 बजे से।
प्रतियोगिता : चित्रकला, प्रश्नोत्तरी व खेल प्रतियोगिता दरगईया गली स्थित श्री शिव शक्ति दुर्गा धाम मंदिर के पंडाल में शाम 4 बजे से।
भजन संध्या : मानव सेवा क्लब की ओर से भजन संध्या कहरवान स्थित कार्यालय पर शाम 5 बजे से।
संगीत : स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में इंस्ट्रूमेंटल संगीत का कार्यक्रम ‘स्टिंग आफ डिवोशन’ शाम 5:15 बजे से।
सराफा भाव
सोना - 1,50,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,35,000 रुपये प्रति किलो
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शोभायात्रा : शोभायात्रा व दही-हांडी उत्सव कटरा मान राय स्थित गणेश पूजा पंडाल में सुबह 11 बजे से। शोभायात्रा : शोभायात्रा व दही-हांडी उत्सव छत्रपति शिवा जी मार्ग स्थित बाबू राम धर्मशाला में दोपहर 12 बजे से।
प्रतियोगिता : चित्रकला, प्रश्नोत्तरी व खेल प्रतियोगिता दरगईया गली स्थित श्री शिव शक्ति दुर्गा धाम मंदिर के पंडाल में शाम 4 बजे से।
भजन संध्या : मानव सेवा क्लब की ओर से भजन संध्या कहरवान स्थित कार्यालय पर शाम 5 बजे से।
संगीत : स्टेडियम रोड स्थित रिद्धिमा सभागार में इंस्ट्रूमेंटल संगीत का कार्यक्रम ‘स्टिंग आफ डिवोशन’ शाम 5:15 बजे से।
सराफा भाव
सोना - 1,50,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,35,000 रुपये प्रति किलो