Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:37 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:37 AM IST
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शहर में आज
विविध
प्रीमियर क्रिकेट लीग : स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिवंगत प्रो. श्याम बिहारी स्मृति प्रीमियर क्रिकेट लीग दोपहर एक बजे से।
रामलीला : जोगी नवादा स्थित बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में रामलीला में दशरथ मरण व भरत मिलाप का मंचन शाम 5 बजे।
शुभारंभ : श्री रामलीला समिति की ओर से श्री रामलीला वार्षिक उत्सव का शुभारंभ नेकपुर, मढ़ीनाथ में शाम 6 बजे।
राज्याभिषेक : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से रामलीला में राज्याभिषेक की तैयारी और मंथरा-कैकेई संवाद चौधरी मोहल्ला शाम 6 बजे से।
नाटक : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से नाटक मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।
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सराफा भाव
सोना - 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,26,000 रुपये प्रति किलो
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विविध
प्रीमियर क्रिकेट लीग : स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिवंगत प्रो. श्याम बिहारी स्मृति प्रीमियर क्रिकेट लीग दोपहर एक बजे से।
रामलीला : जोगी नवादा स्थित बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में रामलीला में दशरथ मरण व भरत मिलाप का मंचन शाम 5 बजे।
शुभारंभ : श्री रामलीला समिति की ओर से श्री रामलीला वार्षिक उत्सव का शुभारंभ नेकपुर, मढ़ीनाथ में शाम 6 बजे।
राज्याभिषेक : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से रामलीला में राज्याभिषेक की तैयारी और मंथरा-कैकेई संवाद चौधरी मोहल्ला शाम 6 बजे से।
नाटक : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से नाटक मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।
सराफा भाव
सोना - 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,26,000 रुपये प्रति किलो