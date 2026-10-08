Bareilly News: शहर में आज

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सत्संग : विश्व जागृति मिशन की ओर से सनातन संस्कृति सत्संग एमबी इंटर कॉलेज के मैदान पर सुबह 8 बजे से एवं शाम 5 बजे से।

पूर्णाहुति : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा की पूर्णाहुति सुबह 10 बजे।

कथा : दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से शिव कथा हार्टमन रामलीला ग्राउंड में अपराह्न 3:30 बजे से।

रामलीला : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में रामलीला का मंचन शाम 5 बजे से।

रामलीला : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से रामलीला मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।

मंचन : प्रेमनगर स्थित श्री त्रिवटीनाथ मंदिर के कृष्ण लीला स्थल पर कंस वध लीला का मंचन शाम 6 बजे से।



रामलीला : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से रामलीला का मंचन चौधरी तालाब पर शाम 7 बजे से।

महफिल : हजरत सैयदना गाजी बाबा के उर्स में महफिल ए समां खैराती बाग स्थित दरगाह पर रात 9 बजे से।

विविध

शिविर : रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में सुबह 10 बजे से।

पैदल मार्च : समाजवादी पार्टी की ओर से पैदल मार्च सपा कार्यालय से सुबह 11 बजे से।

समारोह : उप्र व्यापारी सुरक्षा फोरम की ओर से सम्मान समारोह जनकपुरी स्थित श्री महावीर होटल में शाम 6 बजे से।

खेल

क्रिकेट : दिवंगत प्रो. श्याम बिहारी स्मृति प्रीमियर क्रिकेट लीग स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से।

क्रिकेट : डोहरा रोड स्थित मैदान पर बिग बॉयज क्रिकेट लीग रात 9 बजे से।

सेपक टकरा : सीनियर पुरुष एवं महिला सेपक टकरा टीम का चयन कैंट स्थित आरएन टैगोर इंटर कॉलेज में अपराह्न 3 बजे से।

बैडमिंटन : प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला-पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयन स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।







सराफा बाजार







सोना - 1,49,000 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 2,26,000 रुपये प्रति किलो



धर्म-कर्म