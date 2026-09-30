Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 30 Sep 2026 11:42 PM IST
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विविध
शिविर : बरेली कॉलेज में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।
गठन : राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल की युवा टीम का गठन महापौर के कैंप कार्यालय पर अपराह्न 3:30 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक ''''''''जहर'''''''' का मंचन शाम 7 बजे से।
धर्म-कर्म
कलशयात्रा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर से कलशयात्रा पूर्वाह्न 11 बजे से एवं श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
कुल : उर्स-ए-आले रसूल में हजरत वामिक मियां का कुल शहदाना रोड स्थित खानकाह वामिकिया में दोपहर 1 बजे।
कथा : करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : प्रभातनगर स्थित सोमनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।
लीला मंचन : त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल पर ‘भक्त शिरोमणि मीराबाई’ की लीला का मंचन शाम 6 बजे से।
खेल
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बाॅक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,49,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,28,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
शिविर : बरेली कॉलेज में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।
गठन : राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल की युवा टीम का गठन महापौर के कैंप कार्यालय पर अपराह्न 3:30 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक ''''''''जहर'''''''' का मंचन शाम 7 बजे से।
धर्म-कर्म
कलशयात्रा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर से कलशयात्रा पूर्वाह्न 11 बजे से एवं श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
कुल : उर्स-ए-आले रसूल में हजरत वामिक मियां का कुल शहदाना रोड स्थित खानकाह वामिकिया में दोपहर 1 बजे।
कथा : करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : प्रभातनगर स्थित सोमनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।
लीला मंचन : त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल पर ‘भक्त शिरोमणि मीराबाई’ की लीला का मंचन शाम 6 बजे से।
खेल
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बाॅक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,49,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,28,000 रुपये प्रति किलो