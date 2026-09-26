Bareilly News: शहर में आज

विज्ञापन



प्रतियोगिता : रुविवि स्थित दीन दयाल स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स में स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप सुबह 9 बजे से।

समापन : स्पोर्ट्स स्टेडियम में 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन समारोह पूर्वाह्न 11 बजे से।

विविध

व्याख्यान : रुविवि स्थित प्रो. एसबी सिंह सभागार में विशेष व्याख्यान पूर्वाह्न 11 बजे से।

बैठक : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह की बैठक सर्किट हाउस में दोपहर 2 बजे से।

कवि सम्मेलन : रुहेलखंड विवि स्थित प्रो. एसबी सिंह मेमोरियल सभागार में कवि सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण शाम 4 बजे से।

मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक बाली और शंभू का मंचन शाम सात बजे से।



सराफा बाजार

सोना- 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी- 2,32,000 रुपये प्रति किलो



खेल