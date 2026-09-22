Bareilly News: शहर में आज-
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:00 AM IST
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खेल
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर 12 बजे।
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर 12 बजे।
धर्म-कर्म
परचम कुशाई : उर्स ए गौसिया का आगाज परचम कुशाई की रस्म से किला के फूटा दरवाजा स्थित झंडा शरीफ पर शाम 5 बजे।
भजन संध्या : नाथ नगरी के राजा की ओर से भजन संध्या बिहारीपुर खत्रियान स्थित श्री दुर्गा जी धाम मंदिर चौक पर शाम 6 बजे से।
भजन : श्यामगंज स्थित श्री खाटू श्याम साईं मंदिर में एकादशी भजन संध्या शाम 7 बजे।
विविध
नाटक का मंचन : रंगालय एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर सोसायटी की ओर से थिएटर फेस्ट में नाटक का मंचन स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,50,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,36,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर 12 बजे।
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर 12 बजे।
धर्म-कर्म
परचम कुशाई : उर्स ए गौसिया का आगाज परचम कुशाई की रस्म से किला के फूटा दरवाजा स्थित झंडा शरीफ पर शाम 5 बजे।
भजन संध्या : नाथ नगरी के राजा की ओर से भजन संध्या बिहारीपुर खत्रियान स्थित श्री दुर्गा जी धाम मंदिर चौक पर शाम 6 बजे से।
भजन : श्यामगंज स्थित श्री खाटू श्याम साईं मंदिर में एकादशी भजन संध्या शाम 7 बजे।
विविध
नाटक का मंचन : रंगालय एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर सोसायटी की ओर से थिएटर फेस्ट में नाटक का मंचन स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,50,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,36,000 रुपये प्रति किलो