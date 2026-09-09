Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:18 AM IST
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विविध
रैली : समाजवादी छात्र सभा द्वारा छात्र न्याय आंदोलन रैली बरेली कॉलेज पूर्वी गेट से कलक्ट्रेट तक सुबह 10.30 बजे।
भंडारा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में कन्हैया छठ का भंडारा दोपहर 12 बजे से।
महोत्सव : वैभवनगर स्थित जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रांतीय संस्कृति महोत्सव शाम 5 बजे।
कथा : राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शाम 5 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन शाम 6 बजे से।
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सराफा बाजार
सोना- 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,36,500 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
रैली : समाजवादी छात्र सभा द्वारा छात्र न्याय आंदोलन रैली बरेली कॉलेज पूर्वी गेट से कलक्ट्रेट तक सुबह 10.30 बजे।
भंडारा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में कन्हैया छठ का भंडारा दोपहर 12 बजे से।
महोत्सव : वैभवनगर स्थित जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रांतीय संस्कृति महोत्सव शाम 5 बजे।
कथा : राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शाम 5 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन शाम 6 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,36,500 रुपये प्रति किलो