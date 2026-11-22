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क्रिकेट : फरीदपुर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के मैदान पर क्रिकेट लीग सुबह 9 बजे से।

प्रतियोगिता : स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।

कबड्डी : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।

विविध

कवि सम्मेलन : चौबारी मेले में कवि सम्मेलन शाम 6 बजे से।

कीर्तन दरबार : सेंट्रल गुरु पूरब कमेटी की ओर से बरेली कॉलेज के हॉकी मैदान पर कीर्तन दरबार शाम 7 बजे से।

कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा शाम 7:30 बजे से।



सराफा बाजार

सोना - 1,27,000 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 1,55,000 रुपये प्रति किलो



खेल