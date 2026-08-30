Bareilly News: ससुराल वालों पर युवक को खुदकुशी के लिए उकसाने का लगाया आरोप

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पिता रामकुमार ने पुलिस को बताया कि रंजीत की शादी दो साल पहले पीलीभीत के बीसलपुर के दुवहा गांव निवासी युवती से हुई थी। रंजीत प्लाईवुड फैक्टरी में काम करता था। छह अगस्त की शाम बहू किसी व्यक्ति से फोन कॉल पर बात कर रही थी।आरोप है कि रंजीत ने उसका मोबाइल फोन देखने की कोशिश की तो उसने फोन गैस चूल्हे पर रखकर जला दिया। सिम चबाकर फेंक दिया। बाद में बहू किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ चली गई। साथ में पांच हजार रुपये और जेवरात भी ले गई।रामकुमार ने बताया कि सूचना बहू के पिता, मां और भाई को दी गई। आरोप है कि तीनों लोग 26 और 28 अगस्त को घर आए। फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर चले गए। रंजीत को प्रताड़ित भी किया था। उसे आत्महत्या के लिए भी उकसाया। उनकी धमकियों से तंग आकर रंजीत ने शुक्रवार दोपहर कमरे में फंदा लगा लिया।