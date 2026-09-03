Bareilly News: नगर निगम की जमीन पर बने अवैध इमामबाड़े को ढहाया

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नगरिया परीक्षित वार्ड के पार्षद महेश राजपूत ने काशीराम आवास के सामने भूमि पर 25 साल से कब्जे की शिकायत की थी। इसके बाद नगर निगम की टीम बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे मौके पर पहुंची। जेसीबी से यहां किए गए निर्माण को ढहाकर जमीन को कब्जे में लिया गया।अवैध इमामबाड़े को ढहाने का प्रकरण बुधवार को चर्चा में भी रहा। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कार्रवाई के बाद ड्रम व अन्य सामान को सुरक्षित किया गया।इस मौके पर एई मुकेश शाक्य, प्रभारी प्रवर्तन दल पीबी जोशी, अतिक्रमण प्रभारी सचिदानंद, मानचित्रकार रविंद्र आदि मौजूद रहे। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम की सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।