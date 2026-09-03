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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Illegal Imambara built on Municipal Corporation land demolished.

Bareilly News: नगर निगम की जमीन पर बने अवैध इमामबाड़े को ढहाया

Thu, 03 Sep 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:05 AM IST
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Illegal Imambara built on Municipal Corporation land demolished.
बरेली। नगर निगम ने बुधवार को वार्ड-51 स्थित नगरिया परीक्षित में अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यहां नगर निगम की कुल 0.624 हेक्टेयर भूमि पर अवैध इमामबाड़ा बनाने के साथ ही 12 अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से दुकानें, कच्चे मकान व झोंपड़ियां बनाकर कब्जा किया था। इन्हें बुलडोजर से हटा दिया गया।
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नगरिया परीक्षित वार्ड के पार्षद महेश राजपूत ने काशीराम आवास के सामने भूमि पर 25 साल से कब्जे की शिकायत की थी। इसके बाद नगर निगम की टीम बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे मौके पर पहुंची। जेसीबी से यहां किए गए निर्माण को ढहाकर जमीन को कब्जे में लिया गया।
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अवैध इमामबाड़े को ढहाने का प्रकरण बुधवार को चर्चा में भी रहा। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कार्रवाई के बाद ड्रम व अन्य सामान को सुरक्षित किया गया।
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इस मौके पर एई मुकेश शाक्य, प्रभारी प्रवर्तन दल पीबी जोशी, अतिक्रमण प्रभारी सचिदानंद, मानचित्रकार रविंद्र आदि मौजूद रहे। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम की सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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