Bareilly News: कार्य बहिष्कार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

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बीते पांच दिनों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तैनात संविदाकर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। सोमवार को जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में से ज्यादातर मौसम में बदलाव की वजह से सर्द-गर्म, बुखार, सिर दर्द, पेट और सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में थे।पैथोलॉजी में रक्त जांच और रेडियोलॉजी संबंधी जांच आम दिनों की तुलना में एक चौथाई पर सिमट गई। दवा वितरण के लिए इंटर्न फार्मासिस्ट और पटल प्रभारी के निर्देशन में आउटसोर्स कर्मियों का भी सहयोग लिया गया।सोमवार को संविदा डॉक्टर ओपीडी में बैठे लेकिन उनमें से कई कार्य बहिष्कार के समर्थन में रहे। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने सेवा दी। एडी एसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने कहा कि नियमित डॉक्टर और स्टाफ सक्रिय रहा। जो भी मरीज आए, उन्हें परामर्श और दवाएं दी गईं।मूक बधिरता के दर्जन भर आवेदनों की ऑडियोमट्री जांचबरेली। सीएमओ कार्यालय में आयोजित दिव्यांग शिविर में सोमवार को ऑडियोमेट्री और बेरा टेस्ट शुरू हुआ। बीते दिनों ऑडियोलॉजिस्ट चर्चित की तैनाती हुई तो उपकरणों से धूल साफ की गई। तकनीकी जांच के बाद अब इन्हें इस्तेमाल किया जाने लगा है। ईएनटी डॉ. जितेंद्र के मुताबिक पूर्व में जिन आवेदकों की जांच प्रस्तावित थी, उनमें से सोमवार को 11 लोग आए। इनकी जांच हुई। रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।