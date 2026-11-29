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आंवला। मऊचंदपुर गांव की गोशाला में 100 पशु कम और चार पशुओं के मृत मिलने का मामला सामने आया है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गोशाला की दयनीय हालत की शिकायत शनिवार को एक्स पर डीएम सहित तमाम अफसराें से की है। इसमें बताया कि गोशाला में पशुओं को केवल एक समय ही चारा दिया जा रहा है।जिलाध्यक्ष आशीष कठेरिया ने बताया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को साढ़े ग्यारह बजे गोशाला पहुंचे। वहां उन्हें चार पशु मृत पड़े मिले। गोशाला में 460 पशु पंजीकृत हैं, लेकिन मौके पर 100 पशु कम मिले। यहां हरा चारा नहीं मिला। उड़द वाला भूसा रखा हुआ था, जबकि नियमानुसार गेहूं का भूसा होना चाहिए था। यहां गंदगी का अंबार था।भ्रष्टाचार का लगाया आरोपरोहित, विशाल शर्मा, आकाश राजपूत, सुभाष राजपूत समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 100 पशुओं को ज्यादा दर्शाकर उनके नाम से रकम हजम की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर फोटो साझा किया, जिसमें मृत पशुओं को गड्ढों में ढंग से दफानाया नहीं गया है। इस कारण उनके शव को कुत्ते नोच रहे हैं। कुछ पशु जख्मी हालत में हैं। उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पशुओं को भरपेट चारा नहीं दिया जा रहा है। चारे की कमी के कारण पशु भूखे रह रहे हैं। उन्होंने मौके पर वीडियो बनाकर सांझा किया है। बीडीओ रामनगर बृजेश कुमार ने कहा कि मामले में वह अपने स्तर से जानकारी करेंगे। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पूरन पटवाल ने बताया कि मौके पर बीडीओ ने जाकर जांच की। वहां पशु पूरे हैं। आरोप निराधार है।गोशाला में कोई पशु बीमार नहीं : केयरटेकरकेयरटेकर विनोद के अनुसार, गोशाला में इस समय एक भी पशु बीमार नहीं है। पिछले एक महीने में पांच पशु बढ़ाए गए हैं और पिछले एक साल में चार पशुओं की मौत हुई है।बीडीओ को मामले की जांच के लिए निर्देश दिया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।- एसडीएम, सुशील मिश्रा