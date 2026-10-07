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Bareilly News: कंबाइन मशीन से दो युवकों की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Wed, 07 Oct 2026 02:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:58 AM IST
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FIR registered in the case of the deaths of two youths involving a combine harvester.
मीरगंज। थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे सिंधौली पुलिया के पास कंबाइन की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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ग्राम जौनेर निवासी अच्छन खां का बेटा मो. दानिश और गांव के ही मुन्ने बेग का बेटा आरिफ एक अक्तूबर की शाम चप्पल बनाने के कारखाने से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। सिंधौली पुलिया के आगे उन्होंने बाइक सड़क किनारे खड़ी की और होटल से सामान लेने के लिए उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कंबाइन की चपेट में आ गए।
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हादसे के बाद लोगों ने कंबाइन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में चालक की तलाश की जा रही है। संवाद
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