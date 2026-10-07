Bareilly News: कंबाइन मशीन से दो युवकों की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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ग्राम जौनेर निवासी अच्छन खां का बेटा मो. दानिश और गांव के ही मुन्ने बेग का बेटा आरिफ एक अक्तूबर की शाम चप्पल बनाने के कारखाने से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। सिंधौली पुलिया के आगे उन्होंने बाइक सड़क किनारे खड़ी की और होटल से सामान लेने के लिए उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कंबाइन की चपेट में आ गए।हादसे के बाद लोगों ने कंबाइन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में चालक की तलाश की जा रही है। संवाद